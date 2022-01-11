Об этом сообщили волонтеры в телеграм-канале "Лиса Алерт". Неравнодушные люди всячески пытались поспособствовать поискам пропавшего мужчины и просили помощи в поисках в соцсетях.
По информации волонтеров, 32-летний Иван Селиверстов выехал из родного города в Харьковскую область и внезапно перестал выходить на связ еще в декабреь. Также сначала были предположения, что он может быть в Днепропетровской области.
Волонтеры распространяли в сети объявления с перечнем особых примет Ивана Селиверстова, одежды, которая была на нем. Но, к сожалению, жителя Каховки нашли мертвым (он не дышал) в городе Бровары Киевской области. На сегодняшний день его тело уже опознали.
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Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
Напомним, что в Киеве ищут 16-летнюю девочку: Дария вышла из дома и исчезла.
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