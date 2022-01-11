Об этом сообщили в Киевпасстрансе. Изменения в работе общественного транспорта состоятся 11, 12 и 13 января.
Известно, что 11 января не будут ходить рейсы городской электрички под номерами 7307, 7308, 7315, 7316, 7416, 7423, 7424 И 7431. Транспортники извинились за временные трудности и неполадки. О восстановлении движения будет сообщено отдельно.
12 января будут отменены следующие рейсы: утро: №7307, 7308, 7315, 7316, вечер: №7416, 7423, 7424, 7431.
13 января будут отменены следующие рейсы: утро: №7307, 7308, 7315, 7316 и вечер: №7416,7423,7424,7431
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Изменения в работе городских электричек 12 и 13 января произойдут по техническим причинам.
Стоит отметить, что в Киеве на Левом берегу вскоре начнут перевозить пассажиров новые низкопольные трамваи. Транспорт был собран на украинском заводе в Днепре.
Кроме того, проезд по общественному транспорту Киева подорожает. Цена одной поездки вырастет до 20 гривен уже с начала 2022 года.
Напомним, что в Киеве изменили график работы транспорта в новогоднюю ночь: как будет работать метро и фуникулер.
Как сообщала Politeka, проезд для киевлян взлетит в цене в новогоднюю ночь.
Также Politeka писала, что украинцам объявили новые расценки для билетов на поезда: сколько придется заплатить.