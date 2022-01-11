"Смотрящий" за строительством в Киеве Денис Комарницкий поставил исполнителем для "освоения" бюджетных средств на строительство и ремонте дорог в Киеве нынешнего директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандыбора. Последний тянет на все крупные проекты столицы турецкую компанию с коррупционной репутацией "Онур".

Об этом пишет КиевVласть.

В 2022 году в Киеве начнется капитальный ремонт Крещатика, который проведет печально известная в Украине турецкая компания "Онур Конструкцион Интернешнл". В конце прошлого года КК "Киевавтодор" подписала договор с "Онур" на сумму 739,5 миллиона гривен. Но, чтобы тендер на ремонт главной улицы столицы выиграла турецкая компания, заинтересованными лицами была проведена целая спецоперация.

Расстановка подельников

После реформы децентрализации в Украине поддержки центральной власти уже недостаточно, поэтому Комарницкий быстро смекнул, что ему необходимо расставить своих людей непосредственно в КГГА. При этом главной мишенью стал Александр Густелев –экс-гендиректор КК "Киевавтодор" и сегодня уже экс-заместитель председателя КГГА.

Густелев подал в отставку в ноябре 2021 года. Формальная причина – затягивание сроков строительства Подольско-Воскресенского моста. Но, как говорят, Густелев как раз начал не в меру ретиво интересоваться, каким образом тратятся и испаряются бюджетные деньги.

Чуть раньше, 1 сентября 2021 года, директором Департамента транспортной инфраструктуры КГГА (с испытательным сроком в два месяца) был назначен Руслан Кандыбор. Ранее малоизвестный в столице бывший львовский чиновник Кандыбор стал "популярен" в 2018 году после того, как тогдашний глава Львовской ОГА Олег Синютка предложил Руслану Васильевичу "пойти и застрелиться".

Причиной гнева главы области стал отчет Кандыбора о ликвидации ям всего на 37 из 8 тысяч километров дорог во Львовской области. Кроме того, Синютка напомнил, что Кандибор сообщил об установке отбойников на дорогах области по поручению еще от 3 декабря 2016 года. При этом председатель ОГА лично удостоверился, что никаких отбойников на дорогах нет.

Также в анамнезе Кандыбора подозрение в служебной халатности и списании средств на строительство дорог – тогда расследование вела прокуратура Киева, так как проверяли, кроме львовского, еще 15 облавтодоров. Дело в том, что, благодаря искусственно созданной задолженности, подрядные организации в дальнейшем через суд взыскали со Службы автомобильных дорог инфляционные потери и 3% годовых на сумму более 4 миллионов гривен.

Вопрос, как человек с таким "замечательным" послужным списком мог выиграть "самый честный" конкурс на замещение ответственной должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, и остался без ответа, если бы не последующие события. Ведь в Киеве Руслан Васильевич начал оперировать уже не миллионами, а миллиардными бюджетными суммами.

Группа поддержки Кандыбора

Член "молодой команды" скандального экс-мера Киева Леонида Черновецкого и бывший сопредседатель его фракции в Киевсовете VI созыва Денис Комарницкий считается "смотрящим" за всем столичным строительством и не только. Несмотря на то, что за ним тянется длинный шлейф уголовных дел и судебных решений, молодой человек сумел как-то договориться с новыми властями страны и в последние годы развернул в Киеве бурную деятельность.

Вот лишь два характерных эпизода. По словам нардепа Александра Дубинского, летом 2020 года он подал заявление на имя директора НАБУ с фактами, доказывающими отмывание Комарницким нескольких миллиардов гривен на подрядах по строительству Подольского-Воскресенского моста через свои компании – ООО "Эко-Буд-трейд" и ЧП "Экспресс-К". Тогда же журналист Евгений Куксин опубликовал на своем YouTube-канале информацию о том, что из столичного бюджета компания "Эко-Буд-Трейд" получила более миллиарда гривен на строительство участка Окружной дороги длиной менее двух километров. При этом качество выполненных работ на такую огромную сумму, мягко говоря, не впечатлило. Не прошло и месяца с момента торжественного открытия Окружной, а на новеньком асфальте уже видны разбитые деформационные швы и ямы.

Турецкое бизнес-чудо

"Онур" появился в Украине в середине 2000-х годов, а уже в 2006-м Генпрокуратура возбудила против компании уголовное дело. Так, "Онур" перечислил полмиллиона двум фирмам за щебень, который физически не был поставлен на ремонт трассы Киев-Одесса. Прокуратура три года вела дело о краже государственных средств, но в результате все сошло на нет.

Группа компаний "Онур", в которую входят ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" и украинское представительство "Онур Таахут Ташимаджилик Ишаат Тиджарет ВЕ Санаи Аноним Ширкети" сегодня входит в тройку крупнейших подрядчиков "Укравтодора". Так, с 2017 года по апрель 2020 года, по данным системы ProZorro, "Онур Конструкцион " выиграл тендеры на общую сумму на сумму 20,23 миллиарда гривен, а "Онур Таахут" – на 17,39 миллиарда гривен.

По данным ресурса "Наші гроші", до сих пор компания не брезгует заниматься схемами со щебнем. Так, "Онур Конструкцион" закупает это сырье не у карьеров, а у своей же компании "Онур Таахут" по цене от 700 до 1300 грн за тонну. При этом сам "Онур Таахут" закупает щебень у карьеров по 200-450 гривен за тонну.

Очевидно, компания "Онур" крепко связана с нынешней украинской властью. На это указывают многочисленные эпизоды ее бурной деятельности. Так, весной 2019 года полтавская полиция арестовала подозреваемых в незаконном отчуждении плодородного слоя почвы площадью 5,88 га, который использовался "Онуром" во время ремонта дороги Киев-Харьков-Должанский. Правоохранители сообщили об ущербе государству на сумму 243,73 миллиона гривен. Но, уже в июне ГБР возбудило ответное дело против сотрудников полиции за "незаконное задержание" работников "Онура".

По информации "Наших грошей", компания "Онур" является фигурантов десятков уголовных производств по присвоению и хищению средств, в том числе, путем завышения стоимости выполненных работ и экономии на асфальтобетоне, по предоставлению ложных данных на тендер, по подделке документов, по злоупотреблению властью должностными лицами, по самовольной добыче песка, воды и т.п.

И вот компания с такой репутацией, с легкой руки Кандыборы, в конце прошлого года получает сразу же два крупных подряда – реконструкция Крещатика и части улицы Стеценко – от проспекта Палладина до площади Валерия Марченко. Отремонтировать собираются менее 4 километров улицы, но работы планируют проводить на протяжении 7 лет почти за 2,5 миллиарда гривен.

Поскольку собственно строительством, как показывают десятки уголовных дел, "Онур" заниматься не собирается, сосредоточившись на "распиле" бюджетных средств, то и качество работ будет соответствующее (на фото).

Кажется, что именно так будет выглядеть "обновленный" Крещатик после работ "Онура". Кто в таком случае понесет ответственность, догадаться не сложно. Это будет не Комарницкий, не имеющий никакой официальной должности в столичной администрации, и не Кандыбор, который расплатится максимум креслом директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, и даже не "Онур" – одним уголовным делом больше, подумаешь.

Но, главный вопрос – неужели вот такой Крещатик нужен киевлянам? Хочется напомнить, что при самой активной поддержке столичных жителей в городе за последние 20 лет произошло уже две революции. И в случае слишком бурной деятельности Кандыбора и приближенных к ним компаний, через которые расхищаются деньги налогоплательщиков, несложно спрогнозировать массовые акции протеста. И не только под зданием КГГА.