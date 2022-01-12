Музей "Золотые Ворота" - одно из древнейших сооружений Восточной Европы. Их строительство упоминается в 1037 году, это были главные ворота древнего Киева во времена Киевской Руси.

Архивный снимок фортификационного сооружения был опубликован на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook.

"1950-е года. Золотые ворота", – говорится в сообщении. Можно увидеть, как выглядел памятник архитектуры в середине ХХ века. На фото можно увидеть, что к тому времени от уникального строения остались только две стены и ворота трудно узнать.

Золотые ворота – главные ворота древнего Киева, памятник оборонной архитектуры Киевской Руси, одно из древнейших каменных фортификационных сооружений в Восточной Европе. Наиболее вероятная дата постройки ворот 1017–1024 год.

Название воротам дали по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе.

В летописи 11 века этот оборонительный объект упоминается так: "Заложил Ярослав город великий Киев, а в города сего ворота Золотые. Заложил он потом церковь на Золотых воротах, каменную, Благовещение Святой Богородицы".

Сейчас по музею проводят экскурсии, а посмотреть на остатки величественных стен можно онлайн.

Напомним, как выглядела Андреевская церковь 70 лет назад: старые фото киевского храма.

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