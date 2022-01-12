В Киевской области 11 января столкнулись грузовик КамАЗ и легковушка Volkswagen Passat - авария случилась около 19:30 на трассе Н-08.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Киевщины. Известно, что авария случилась на трассе государственного значения сообщением Борисполь–Мариуполь в поселке Мирное.



По предварительным данным, водитель грузовика не предоставил преимущество в движении легковушке. 36-летний мужчина – житель Переяслава, который был за рулем Volkswagen, получил серьезные травмы и скончался на месте. Шансов выжить у него не было.



Начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.