Об этом сообщает Национальная полиция. В Киеве посреди перекрестка убили мужчину, трагедия произошла на пересечении улиц Теодора Драйзера и Николая Закревского на Троещине.
Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Правоохранители опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
В результате выяснили, что накануне мужчины отдыхали в кафе на Теодора Драйзера, а на улице между ними произошла ссора. Впоследствии злоумышленник отомстил собеседнику и нанес многочисленные удары оппоненту ножом под окнами кафе. После совершенного правонарушитель скрылся, а 52-летний потерпевший от полученных травм скончался на месте.
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Правоохранители задержали 37-летнего иностранца в Киевской области. Полицейские изъяли возможное орудие убийства – нож с красными пятнами, который отправили на экспертизу.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде нахождения под стражей. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.
Напомним, что тело молодой киевлянки нашли на поле: закопали в землю и порвали одежду.
Также Politeka сообщала, что корпоратив закончился трагедией: найдено тело матери двух детей, детали происшествия.
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