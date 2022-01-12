Мужчины отдыхали в кафе и вышли на улицу, где произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес многочисленные удары ножом 52-летнему гражданину.

Об этом сообщает Национальная полиция. В Киеве посреди перекрестка убили мужчину, трагедия произошла на пересечении улиц Теодора Драйзера и Николая Закревского на Троещине.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Правоохранители опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

В результате выяснили, что накануне мужчины отдыхали в кафе на Теодора Драйзера, а на улице между ними произошла ссора. Впоследствии злоумышленник отомстил собеседнику и нанес многочисленные удары оппоненту ножом под окнами кафе. После совершенного правонарушитель скрылся, а 52-летний потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Правоохранители задержали 37-летнего иностранца в Киевской области. Полицейские изъяли возможное орудие убийства – нож с красными пятнами, который отправили на экспертизу.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде нахождения под стражей. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

Напомним, что тело молодой киевлянки нашли на поле: закопали в землю и порвали одежду.



Также Politeka сообщала, что корпоратив закончился трагедией: найдено тело матери двух детей, детали происшествия.

Ранее Politeka писала, что тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.