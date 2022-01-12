В Днепровском районе Киева во время операции по обмену валют мошенники "кинули" семейную пару на крупную сумму - у семьи киевлян забрали 1,3 миллиона.

Об этом сообщил Obozrevatel. Как оказалось киевлянин и его жена, обоим около тридцати лет, собирались продать доллары. Мужчина нашел в интернете один из сервисов по обмену валют, увидел выгодное предложение и связался с человеком.

Они договорились о встречи, которая произошла на улице Регенераторной днем 11 января. Причем киевлян предупредили, что приедет человек на автомобиле KIA Optima и назвали номерной знак.

В назначенное время подъехал автомобиль, в который и села семейная пара. Они хотели обменять более 49 тысяч долларов (1 миллион 350 тыс. гривен), которые откладывали на жилье. В машине их ожидали два человека: за рулем сидел мужчина, рядом с ним на пассажирском сидении – женщина.

Ей отдали доллары, она их пересчитала и передала "клиентам" пачки гривен в банковской упаковке и в герметичных целофановых пакетах.

После этого муж с женой пошли в отделение банка, чтобы внести деньги на покупку квартиры, однако оказалось, что банкноты не настоящие – на них было указано, что это сувенирная продукция, которая не является платежным средством.

Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.

Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.

Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.