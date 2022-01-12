В ночь на 13 января температура опустится до -19°C - это будет самая холодная ночь нынешней зимы, сообщается в Украинском гидрометцентре.
С 14 января температура будет постепенно повышаться.
Ночью будет еще от -4 до -6°C, днем уже столбики термометра покажут от -1°C до +1°C.
В субботу, 15 января, ночью будет идти снег, температура будет от -1°C до -3°C, днем — от -1°C до +1°C.
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В воскресенье, 16 января, ночью снова похолодает: от -4°C до -6°C. Днем будет солнечно с температурой от -1 до +1°C.
К слову, украинская столица второй день лидирует по количеству новых инфицированных коронавирусом.
В среду утром, 12 января, в Украине зафиксировали 7117 новых случаев ковида. В частности, заболело 409 детей и 160 медработников.
За сутки в Киеве зафиксирован 1151 случай заболевших, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
выздоровели 321 784 человека (2 299 за сутки)
умерли 8 328 человек (14 за сутки)
Напомним, что погода приготовила украинцам сюрприз, что будет с температурой.
А еще Politeka писала, что в Украину ворвутся морозы и снег, синоптики освежили прогноз: "до -13 и...".
Также Politeka рассказывала, чего ждать от погоды в выходные после праздников.