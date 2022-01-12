Вечером 11 января, возле Мироновки в Киевской области, 37-летний пьяный водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Renault.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. У виновника автопроисшествия в крови выявили 1,47 промилле алкоголя.

По информации полиции, 37-летний житель Богуслава, управляя автомобилем Ford, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Renault.

В результате происшествия 63-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля Renault получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В полиции отметили, что при освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения у водителя автомобиля Ford было обнаружено 1,47 промилле алкоголя в крови, что в 10 раз превышает допустимую норму. Судя по снимкам от машины осталась груда метала, которая не подлежит ремонту.

По факту аварии, совершенной в состоянии опьянения открыто уголовное производство. Виновному грозит до трех лет лишение свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

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