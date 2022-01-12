Об этом сообщает издание "Трибуна Бровары". В школе под Киевом двое подростков так подрались, что их забрала скорая. Шокированные родители инцидент не комментируют, лишь отмечают, что ребята – лучшие друзья.
Драка произошла в Броварской школе №1. Как сообщили в отделении экстренной неотложной специализированной помощи Броварской больницы, у одного из подростков – подозрение на перелом носа и ушиб мягких тканей головы. У другого парня особых травм нет.
"Что именно стало причиной потасовки — ни сами подростки, ни их родители не комментируют. Только отмечают, что ребята – лучшие друзья", – говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что похожий конфликт произошел в Днепре в одной из самых престижных школ, расположенной в центре города, произошла драка между учащимися. Мальчики пытались избить девочку, однако она мастерски держала их на расстоянии, отбиваясь ногами. Но получалось это у нее не долго и ее таки избили.
Напомним, что тело молодой киевлянки нашли на поле: закопали в землю и порвали одежду.
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