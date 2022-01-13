В Киеве по состоянию на утро четверга, 13 января, заметно значительное осложнение движения транспорта - на основных магистралях города много скоплений легкового транспорта.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на всех столичных мостах, кроме Северного.

Так, на правом берегу движение затруднено на Воздухофлотском проспекте, проспектах Валерия Лобановского, Победы, Голосеевском, Леся Курбаса, Степана Бандеры.

Проблемы с движением наблюдались на проспектах Академика Глушкова (до метро "Ипподром"), Голосеевском, Валерия Лобановского (в направлении Севастопольской площади), Любомира Гузара, Победы (в направлении центра столицы) и Воздухофлотском (на разных участках в обе стороны).

На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Романа Шухевича, Юрия Гагарина и на улицах Андрея Малышко, Оноре де Бальзака.

Стоит отметить, что сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. Причиной сбоя в работе транспорта становятся погодные условия и аварии.

Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.

Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.

Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.