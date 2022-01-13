Об этом Новини.LIVE рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Он рассказал о том, что в столице уже с начала следующей недели ожидают резкого роста заболеваемости коронавирусом, вызванного штаммом "Омикрон".
Пик же болезни ожидается в Киеве в феврале 2022 году. На вопрос о том, будут ли в столице вводить локдаун, чиновник заявил, что жесткие ограничения власти вводить не планируют, а ограничатся только точечными.
"Масочный режим никто отменять не будет, как и работу из дома. Обеспечить тотальную изоляцию мы не сможем, поскольку при данной распространяемости она уже неэффективна", – сказал Олег Рубан.
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Стоит отметить, что различные исследования доказывают, что препараты на основе мРНК показывают самую высокую эффективность в качестве бустеров.
В частности, производители Comirnaty-Pfizer и ее партнер BioNTech заявляют, что третья доза их вакцины в 25 раз увеличивает уровень антител, а также усиливают защиту против нового штамма "Омикрон".
Напомним, что в МОЗ предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможности нового локдауна.
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