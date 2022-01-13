Киевская маршрутка на массиве Выгуровщина-Троещина заехала на только что отремонтированную пешеходную зону, непонятно как этопроизошло, ведь заезда в том месте нет.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев Оперативный". Также авторы публикации опубликовали кадры с места происшествия.

"Этим утром, примерно в 8: 00 - 8: 30 какая-то неизвестная инопланетная сила перебросила через забор на только что отремонтированную пешеходную зону маршрутное такси (#KA9076BM). Реально объяснения могут быть только такое, потому что ни заезда, ни выезда для авто там нет", – говорится в сообщении.

На место уже вызвали полицию и представителей КГГА. Инцидент произошел с маршруткой №580. Она направляется от улицы Милославская до станции метро Левобережная.

Стоит отметить, что в комментариях украинцы высмеяли этот инцидент и оставили колкие комментарии. Многие высмеяли водителя, а другие ругали за такие действия: "Телепортация как она есть", "А потом говорят супер героев не существует", "По пешеходному переходу заехал", "Все стоят норм, один сказочный", "Пусть теперь такой умный стоит там до весны".

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