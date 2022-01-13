Об этом пишет OBOZREVATEL. Наиболее резонансным стало нападение на 27-летнюю хореографа в Дарницком районе столицы. Девушка как раз возвращалась домой после работы, когда на нее напали.
Инцидент произошел на улице возле парка Партизанской Славы, к киевлянке подошли двое мужчин. По показаниям потерпевшей, обоим на вид около 40 лет, восточной внешности. Обидчики брызнули чем-то ей в лицо и потащили к автомобилю. Девушка потеряла сознание.
Через несколько часов, около 23:30, девушка пришла в себя возле одного из сел Бориспольского района Киевской области. Нападавшие забрали iPhone жертвы. Девушка оказалась посреди незнакомой местности без средства связи. Впоследствии она дошла до ближайшей АЗС и позвонила мужу.
Также преступники забрали у киевлянки сумку с банковскими карточками и документами. Но самое ужасное – на всем теле девушки были порезы неизвестного происхождения, одежда – в крови, а волосы обрезаны.
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Очередное жестокое нападение произошло на Кирилловской улице в Подольском районе. Грабитель напал на женщину, которая открывала двери киоска, расположенного на остановке общественного транспорта.
Злоумышленник сбил женщину с ног, а затем начал душить ее собачьим поводком. Обессиленная жертва перестала сопротивляться. Тогда мужчина схватил ее сумку, забрал два мобильных телефона и скрылся. Подозреваемого нашли по горячим следам.
Еще один инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на улице Сергея Данченко (Подольский район Киева). Трое мужчин ворвались в квартиру соседки.
Они повредили входную дверь, а затем напали на женщину: сорвали с ее шеи золотую цепочку, забрали из квартиры другие украшения и скрылись. Подозреваемые уже задержаны.
Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.
Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.
Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.