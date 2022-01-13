В январе уже произошло несколько нападений на жительниц столицы, преступники отбирают у своих жертв деньги и ценные вещи, а пережившие нападение женщины с трудом оправляются от стресса.

Об этом пишет OBOZREVATEL. Наиболее резонансным стало нападение на 27-летнюю хореографа в Дарницком районе столицы. Девушка как раз возвращалась домой после работы, когда на нее напали.

Инцидент произошел на улице возле парка Партизанской Славы, к киевлянке подошли двое мужчин. По показаниям потерпевшей, обоим на вид около 40 лет, восточной внешности. Обидчики брызнули чем-то ей в лицо и потащили к автомобилю. Девушка потеряла сознание.

Через несколько часов, около 23:30, девушка пришла в себя возле одного из сел Бориспольского района Киевской области. Нападавшие забрали iPhone жертвы. Девушка оказалась посреди незнакомой местности без средства связи. Впоследствии она дошла до ближайшей АЗС и позвонила мужу.

Также преступники забрали у киевлянки сумку с банковскими карточками и документами. Но самое ужасное – на всем теле девушки были порезы неизвестного происхождения, одежда – в крови, а волосы обрезаны.

Очередное жестокое нападение произошло на Кирилловской улице в Подольском районе. Грабитель напал на женщину, которая открывала двери киоска, расположенного на остановке общественного транспорта.

Злоумышленник сбил женщину с ног, а затем начал душить ее собачьим поводком. Обессиленная жертва перестала сопротивляться. Тогда мужчина схватил ее сумку, забрал два мобильных телефона и скрылся. Подозреваемого нашли по горячим следам.

Еще один инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на улице Сергея Данченко (Подольский район Киева). Трое мужчин ворвались в квартиру соседки.

Они повредили входную дверь, а затем напали на женщину: сорвали с ее шеи золотую цепочку, забрали из квартиры другие украшения и скрылись. Подозреваемые уже задержаны.

Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.

Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.

Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.