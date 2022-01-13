В Киеве на озере Тельбин школьница неосторожно стала на лед и оказалась в воде.
Ученицу 5 класса быстро вытащили из воды и отправили домой.
В сети появилось видео с места инцидента:
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К слову, в Киев пришли настоящие морозы.
В ночь на 13 января температура опустилась до -19°C.
С 14 января температура будет постепенно повышаться.
Ночью будет еще от -4 до -6°C, днем уже столбики термометра покажут от -1°C до +1°C.
В субботу, 15 января, ночью будет идти снег, температура будет от -1°C до -3°C, днем — от -1°C до +1°C.
В воскресенье, 16 января, ночью снова похолодает: от -4°C до -6°C. Днем будет солнечно с температурой от -1 до +1°C.
Напомним, что погода приготовила украинцам сюрприз, что будет с температурой.
А еще Politeka писала, что в Украину ворвутся морозы и снег, синоптики освежили прогноз: "до -13 и...".
Также Politeka рассказывала, чего ждать от погоды в выходные после праздников.