В Киеве на озере Тельбин ребенок провалился под лед - видео было опубликовано на YouTube.

В Киеве на озере Тельбин школьница неосторожно стала на лед и оказалась в воде.

Ученицу 5 класса быстро вытащили из воды и отправили домой.

В сети появилось видео с места инцидента:

К слову, в Киев пришли настоящие морозы.

В ночь на 13 января температура опустилась до -19°C.

С 14 января температура будет постепенно повышаться.

Ночью будет еще от -4 до -6°C, днем уже столбики термометра покажут от -1°C до +1°C.

В субботу, 15 января, ночью будет идти снег, температура будет от -1°C до -3°C, днем — от -1°C до +1°C.

В воскресенье, 16 января, ночью снова похолодает: от -4°C до -6°C. Днем будет солнечно с температурой от -1 до +1°C.

Напомним, что погода приготовила украинцам сюрприз, что будет с температурой.

А еще Politeka писала, что в Украину ворвутся морозы и снег, синоптики освежили прогноз: "до -13 и...".

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