Об этом сообщает Obozrevatel. В Дарницком районе Киева в четверг, 13 января, возле коммунальной поликлиники образовалась очередь из желающих сделать ПЦР-тест на коронавирус.
Длинные очереди тянуться от центра ПЦР-тестирования. С чем вызван такой всплеск желания провериться, неизвестно. Возможно, люди начали больше болеть и хотят узнать, не коронавирус ли подхватили. Чтобы сдать анализ киевляне были вынуждены ждать на морозе -15°С. Очередь заметили возле медучреждения, расположенного на улице Архитектора Вербицкого, 5.
Также наблюдаются очереди у центров вакцинаци. Это неудивительно, ведь без сертификата о вакцинации им будет запрещено ходить в ТЦ, кинотеатры и кафе.
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Стоит отметить, что в Украине начала ухудшаться ситуация с коронавирусом – в оранжевой зоне карантина оказалось три области. 13 января к Сумской и Херсонской добавилась еще Ивано-Франковская.
Зафиксировали повышенное количество новых случаев заболевания – коэффициент составил 22,1% при целевом показателе 20%.
Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.
Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.
Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.