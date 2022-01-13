Несмотря на зимний холод, люди терпеливо ожидали своей очереди, украинцы, боясь заразить родных, хотят подстраховаться, пройдя тестирование.

Об этом сообщает Obozrevatel. В Дарницком районе Киева в четверг, 13 января, возле коммунальной поликлиники образовалась очередь из желающих сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Длинные очереди тянуться от центра ПЦР-тестирования. С чем вызван такой всплеск желания провериться, неизвестно. Возможно, люди начали больше болеть и хотят узнать, не коронавирус ли подхватили. Чтобы сдать анализ киевляне были вынуждены ждать на морозе -15°С. Очередь заметили возле медучреждения, расположенного на улице Архитектора Вербицкого, 5.

Также наблюдаются очереди у центров вакцинаци. Это неудивительно, ведь без сертификата о вакцинации им будет запрещено ходить в ТЦ, кинотеатры и кафе.

Стоит отметить, что в Украине начала ухудшаться ситуация с коронавирусом – в оранжевой зоне карантина оказалось три области. 13 января к Сумской и Херсонской добавилась еще Ивано-Франковская.

Зафиксировали повышенное количество новых случаев заболевания – коэффициент составил 22,1% при целевом показателе 20%.

Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.

Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.

Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.