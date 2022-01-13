В ночь на 12 января в поселке Гребенки Киевской области нетрезвый водитель при попытке скрыться от полицейских сбил на дороге патрульного.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. 11 января около 23:40, полицейские остановили Opel Vectra, который ехал по дороге с неработающими фарами.

Полицейские включили проблесковые маячки и поехали за машиной. Водитель остановился на обочине, вышел из автомобиля и предоставил правоохранителям документам для проверки.

Было установлено, что мужчина с 2021 года находится в розыске из-за неуплаты штрафа за административное правонарушение. Кроме этого, правоохранители предложили ему на месте пройти освидетельсование по содержанию алкоголя в крови.

После этого, водитель сел за руль и пытаясь уехать сбил правоохранителя, после чего скрылся с места происшествия, убегая от полицейских. Позднее автомобиль беглеца нашли на одной из улиц – машина снесла забор, а потом врезалась в дерево.

Впоследствии, после освидетельствования полицейские в организме правонарушителя обнаружили 0,83 промилле алкоголя.

31-летний был полицейский госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Медики диагностировали у него ушиб левого локтевого и плечевого сустава.

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