В Киеве ребенок, которому 1,5 года, проглотил семь магнитных шариков, сообщает "Вечерний Киев".
Милану тошнило несколько дней - родители заподозрили отравление и отвезли ее в больницу.
Рентген показал, что в ребенке семь магнитных шариков по разным частям желудочного тракта.
Шарики начали притягиваться друг к другу и прорвали ткани органов. К счастью, операция прошла успешно, сейчас ребенок находится в отделении интенсивной терапии.
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Ранее сообщалось, что подросток проглотил частичку распылителя, когда принимал лекарство. Трубка внезапно отпала и попала в пищевод. Родители сразу обратились к врачу и ребенка забрали в больницу.
В результате не обошлось без хирургического вмешательства. Ребенку пришлось пройти через операцию.
Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
Напомним, 12-летнему Павлу стало плохо в лагере, реанимация не помогла.
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