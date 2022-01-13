В Киеве ребенок, которому 1,5 года, проглотил семь магнитных шариков, сообщает "Вечерний Киев".

Милану тошнило несколько дней - родители заподозрили отравление и отвезли ее в больницу.

Рентген показал, что в ребенке семь магнитных шариков по разным частям желудочного тракта.

скорая помощь, врачи

Шарики начали притягиваться друг к другу и прорвали ткани органов. К счастью, операция прошла успешно, сейчас ребенок находится в отделении интенсивной терапии.

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Ранее сообщалось, что подросток проглотил частичку распылителя, когда принимал лекарство. Трубка внезапно отпала и попала в пищевод. Родители сразу обратились к врачу и ребенка забрали в больницу.

В результате не обошлось без хирургического вмешательства. Ребенку пришлось пройти через операцию.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, 12-летнему Павлу стало плохо в лагере, реанимация не помогла.

Как сообщала Politeka, в торговом центре на ребенка упал шкаф, фото.

Также Politeka писала, что жизнь ребенка внезапно оборвалась, врачи не помогли.