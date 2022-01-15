В Киеве пьяная женщина ножом ранила 4-летнего сына - слетелись медики и полиция.

Как сообщили в полиции Киева, 14 января поступило сообщение от женщины о том, что она приехала в столицу вместе с сыном, чтобы найти мужа, который не платит алименты.

Мать добавила, что не знает, где оставить ребенка. На вызов выехали ювенальные инспекторы.

Прибыв на вызов полицейские не нашли женщину, но установили мужчину, который на момент звонка находился рядом с ней. Сотрудники полиции отправились к нему домой.

Тогда, правоохранители увидели пьяную женщину с ножом, а рядом - ребенка, у которого одежда в крови.

По предварительном данным, у ребенка непроникающее ранение спины.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, а женщину доставили в полицию. Ювенальные полицейские составили акт об изъятии ребенка.

Продолжается досудебное расследование.

К слову, в Подольском районе Киева подростка ранили ножом - нападение произошло на Контрактовой площади.

В Подольском районе столицы, мужчина нанес ножевое ранение несовершеннолетнему.

Так, пьяный 47-летний мужчина, начал приставать к компании подростков, а потом набросился на 17-летнего парня.

Злоумышленник ударил юношу ножом в живот, после чего хотел скрыться, но его задержали сотрудники полиции.

Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в центре Киева с ножом набросились на подростка: "приставал, а после..."

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