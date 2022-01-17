В Киеве на Троещине водитель службы такси Bolt сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу, досадный случай произошел 16 января на улице Оноре де Бальзака.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Авария произошла на улице Оноре де Бальзака, пострадавшую госпитализировали в больницу.

В сообщении говорится, что женщина переходила дорогу через пешеходный переход, когда ее сбил автомобиль службы Bolt. Водитель говорит, что не заметил пешехода, ехал не быстро, но все равно задел женщину. На место ДТП прибыла карета скорой и полиция.

В конце концов пострадавшую осмотрели медики скорой помощи на месте дорожно транспортного происшествия. От удара авто она испытала сильный ушиб спины – ее госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства и причины ДТП установит следствие.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы. Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

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