Жителей Киева и области предупредили о сильном ветре - объявлен I уровень опасности.

Жителей Киева предупредили о сильном ветре, который ожидается 17 января. Ветер может стать причиной перебоев со светом и прекращения движения транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве.

“17 января утром и днем в Киеве и Киевской области порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

Известный украинский синоптик Наталья Диденко сообщила ранее, что сильный ветер несет в Украину холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом.

В зоне фронта выпадет снег, мокрый снег, а также будут наблюдаться вьюги. Хуже всего придется западным регионам, в дальнейшем непогода разойдется по всей стране, только на Юге прояснений будет больше, чем осадков.

"В Карпатах, на высокогорье, ветер гораздо сильнее! Осторожно!!!", - предупредила синоптик.

В Киеве во вторник, 18 января, температура воздуха ночью будет в пределах -4...-6, днем ожидается -3...-5. Ночью синоптики обещают снег, а днем мокрый снег.

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