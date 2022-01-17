Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный. Пострадавшему пытались помочь, но прибывшие на место медики только констатировали его смерть.
"На Вокзальной, у входа в метро, обнаружено тело мертвого мужчины. Очевидцы говорят, что человек весь в крови. Сейчас на месте работают врачи и правоохранители. Информация уточняется", - сказано в сообщении.
Как сообщает Obozrevatel, предварительно было установлено, что мужчина направлялся в метро – в какой-то момент он поскользнулся, упал и ударился головой.
На помощь сразу же бросились неравнодушные пешеходы и пытались помочь пострадавшему. К сожалению, прибывшие на место врачи только констатировали смерть пешехода. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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Стоит отметить, что из-за нестабильной погоды наблюдается гололедица, особенно она опасна для пешеходов. Лучше подготовиться к неспешному и надежному передвижению. Наступайте на всю подошву, не торопитесь, ноги необходимо слегка расслабить в коленях. Руки не должны быть заняты сумками.
Есть некоторые общие правила при падении: если чувствуете, что падаете, лучше сразу присесть, чтобы снизить высоту. В момент падения надо сжаться, напрячь все мускулы.
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