В Киеве обнаружили окровавленное тело мужчины, инцидент случился на станции метро Вокзальная, на месте работают медики и правоохранители.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный. Пострадавшему пытались помочь, но прибывшие на место медики только констатировали его смерть.

"На Вокзальной, у входа в метро, обнаружено тело мертвого мужчины. Очевидцы говорят, что человек весь в крови. Сейчас на месте работают врачи и правоохранители. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

Как сообщает Obozrevatel, предварительно было установлено, что мужчина направлялся в метро – в какой-то момент он поскользнулся, упал и ударился головой.

На помощь сразу же бросились неравнодушные пешеходы и пытались помочь пострадавшему. К сожалению, прибывшие на место врачи только констатировали смерть пешехода. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Стоит отметить, что из-за нестабильной погоды наблюдается гололедица, особенно она опасна для пешеходов. Лучше подготовиться к неспешному и надежному передвижению. Наступайте на всю подошву, не торопитесь, ноги необходимо слегка расслабить в коленях. Руки не должны быть заняты сумками.

Есть некоторые общие правила при падении: если чувствуете, что падаете, лучше сразу присесть, чтобы снизить высоту. В момент падения надо сжаться, напрячь все мускулы.

Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.

Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.

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