Так, на Шулявке из-за растаявшего снега образовалась огромная лужа, которая затопила часть улицы.
Об этом сообщили пользователи сети в Facebook.
Была затоплена часть улицы в районе станции метрополитена "Шулявская".
Дойти до транспорта в направлении Индустриального моста было невозможно, а люди были вынуждены пробираться по доскам и по сухому краю бордюра.
Экс-муж Лорак жестко и с матом вызверился из-за замечания его невесте: фото, которое стало причиной
Экс-муж Лорак жестко и с матом вызверился из-за замечания его невесте: фото, которое стало причиной
Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина показала лицо крошечной дочери крупным планом: "Не закрывайся"
Остановилось сердце легенды мира моды, подробности трагедии: «Внезапно стало хуже…»
"Шайло копия дедушка": в Сети всплыли редкие кадры молодой Анджелины Джоли с отцом
К слову, жителей Киева и области предупредили о сильном ветре - объявлен I уровень опасности.
Жителей Киева предупредили о сильном ветре, который ожидается 17 января. Ветер может стать причиной перебоев со светом и прекращения движения транспорта.
Об этом сообщили в пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве.
“17 января утром и днем в Киеве и Киевской области порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.
Напомним, погода с начала недели испытает украинцев, синоптики предупредили об опасности: каким областям не повезет
Как сообщала Politeka, «третий уровень опасности»: стихия готовит новый удар по Украине, предупреждение спасателей
Также Politeka писала, что вслед за мокрым снегом в Украину ворвутся морозы, зима продолжит атаку.