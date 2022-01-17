В Киеве растаявший снег затопил улицу возле одной из станций метро столицы.

Так, на Шулявке из-за растаявшего снега образовалась огромная лужа, которая затопила часть улицы.

Об этом сообщили пользователи сети в Facebook.

Была затоплена часть улицы в районе станции метрополитена "Шулявская".

Дойти до транспорта в направлении Индустриального моста было невозможно, а люди были вынуждены пробираться по доскам и по сухому краю бордюра.

К слову, жителей Киева и области предупредили о сильном ветре - объявлен I уровень опасности.

Жителей Киева предупредили о сильном ветре, который ожидается 17 января. Ветер может стать причиной перебоев со светом и прекращения движения транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве.

“17 января утром и днем в Киеве и Киевской области порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

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