В Киеве жители 12-этажки, расположенной на улице Богатырской, 4 жалуются на нашествие мышей и тараканов, которые не дают им спокойно жить.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры". Об этой ситуации рассказала одна из женщин, которая живет в этом доме. Мыши уже атаковали десятки квартир, также в здании поселилось множество тараканов.

Люди жалуются, что не могут ничего сделать, а на их жалобы не реагируют. Им уже некому жаловаться.

"В доме живут мыши. Причем живет их много. Прекрасно добегают до последнего этажа в поисках еды. В доме нашествие тараканов. Из 96 квартир в доме 75 квартир заселены этими гадами. Жалобы были, подписи были, собрания были. И все. Жильцы ничего не добились", — говорится в сообщении.

В свою очередь женщина показала и другие плачевные проблемы дома – трещины в стенах, плесень и мох. А еще в здании протекает крыша, вода из которой добралась даже до 7-8 этажей.

Стоит отметить, что эффективным средством против грызунов считается зола, в которой содержится щелочь. Попадая в полость рта и на лапы грызунов, она вызывает воспалительные процессы. Более радикальным методом считается уничтожение мышей битым стеклом, которое вызывает смерть при проглатывании.

Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.

Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.

Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.