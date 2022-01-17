Об этом сообщает ТСН. В столице в этом году подготовят 15 локаций, где можно купаться безопасно. Там установят биотуалеты, кабинки для переодевания, а также будут дежурить медики и спасатели.

Основную локацию для ныряния оборудуют в Гидропарке, пляж "Детский". Это место является самым популярным для ныряний на Крещение. Оно оборудовано у купальни Крещения Господня. На месте будут дежурить спасатели и медики. Также есть кабинки для переодевания и биотуалеты.

Полный список оборудованных прорубей в Киеве:

  • Зона отдыха "Детская", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
  • "Венеция", Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий;
  • "Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;
  • "Наталка 2" (парк);
  • "Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;
  • "Предмостная Слободка". Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
  • "Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины;
  • "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;
  • "Троещина", Деснянский район, ул. Оноре де Бальзак;
  • "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на р. Горенко;
  • "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;
  • "Центральная", Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов;
  • Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-пр. Оболонский;
  • "Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская. 7;
  • "Черторой". Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.

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Прыжок в ледяную воду может вызвать спазм сосудов и даже остановку сердца. Чтобы экстремальное погружение прошло без последствий, следует заранее закалять организм, не употреблять алкоголь перед купанием и разогревать тело зарядкой. Кроме того, не советуют находиться в холодной воде дольше 30 секунд.

Сразу после купели нужно насухо вытереться полотенцем и тепло одеться. Желательно зайти в помещение и выпить теплого чая.

Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.

Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.

Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.