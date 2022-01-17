Об этом сообщает ТСН. В столице в этом году подготовят 15 локаций, где можно купаться безопасно. Там установят биотуалеты, кабинки для переодевания, а также будут дежурить медики и спасатели.
Основную локацию для ныряния оборудуют в Гидропарке, пляж "Детский". Это место является самым популярным для ныряний на Крещение. Оно оборудовано у купальни Крещения Господня. На месте будут дежурить спасатели и медики. Также есть кабинки для переодевания и биотуалеты.
Полный список оборудованных прорубей в Киеве:
- Зона отдыха "Детская", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
- "Венеция", Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий;
- "Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;
- "Наталка 2" (парк);
- "Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;
- "Предмостная Слободка". Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
- "Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины;
- "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;
- "Троещина", Деснянский район, ул. Оноре де Бальзак;
- "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на р. Горенко;
- "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;
- "Центральная", Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов;
- Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-пр. Оболонский;
- "Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская. 7;
- "Черторой". Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.
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