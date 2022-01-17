Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Андрей Таран. По его словам, он предъявил маршрутчику удостоверение участника боевых действий, но тот только разозлился.

"Для меня это впервые, когда отказали везти по удостоверению. Не стал ругаться, нервы дороже, но страна должна знать "героев", – подчеркнул Таран.

В комментариях пользователи сети возмутились из-за поведения водителя маршрутки. Многие посоветовали участнику боевых действий обратиться в суд и написать заявление. Другие написали, что ему следовало вызвать на место происшествия полицию.

"Надо было не выходить, а сразу вызвать полицию, сидящие внутри.", "Тут не ругаться, а в суд. Он нарушает закон. Что значит плати или выходи? Притянуть к ответу, чтобы другим страшно было. Только так что-то изменится.", "А куда смотрели остальные пассажиры этого маршрута? Неужели промолчали? Что с вами, люди?", "Перевозчики редко соглашаются перевозить льготные категории, у меня 1 группа инвалидности и каждый раз когда пытаюсь воспользоваться правом бесплатного проезда это всегда скандал", - писали в сети украинцы.

Напомним, что в Киеве пассажирам пришлось толкать маршрутку, видео.

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