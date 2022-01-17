Спасатели со ссылкой на данные Укргидрометцентра отметили, что 18 января в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий - объявлен І уровень опасности.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, передает пресс-службе КГГА. Синоптики предупредили, что на дорогах местами возможна гололедица, а днем ожидается небольшой снег.

Спасатели со ссылкой на данные Укргидрометцентра отметили, что 18 января в Украине ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью -4… -6, днем -​​2… -4.

В КГГА дали рекомендации жителям столицы, которые следует соблюдать во время сильного ветра: все окна плотно закрыть, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

В случае сильного ветра также советуют укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии. Стоит также избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что в понедельник, 17 января, в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень опасности).

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