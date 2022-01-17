В ГСЧС Киева сообщили, что вызов поступил в 12.26.
Площадь возгорания составляла 35 квадратных метров, пострадавших от огня нет.
На месте ЧП работали пожарные – они тушат мусор на открытой территории.
К слову, в этом доме часто случаются пожары, вероятно из-за того, что здесь живут бездомные, которые греются в холода.
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Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева произошел пожар - спасатели ГСЧС не успели ликвидировать возгорание вовремя.
Так, во дворе новостройки загорелся припаркованный микроавтобус, спасатели не смогли добраться до него вовремя.
В одном из ЖК Подольского района спасателям ГСЧС преградили неправильно запаркованные автомобили местных жителей.
"На место уже приехали пожарные спасатели ГСЧС, но из-за неправильно припаркованные машины жильцов - они не могут проехать на место пожара", - говорится в сообщении.
Напомним, масштабный пожар вспыхнул в Киеве, огонь охватил все здание: видео с места ЧП
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