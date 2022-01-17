Этот показатель на 3 м/с превысил предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 14 января в Киеве была зафиксирована максимальная скорость ветра в 23 м/с, равная 83 км/ч.
Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице пока не побит. Наиболее ветрено в Киеве было 20 марта 1881, тогда порывы достигали 25 м/с.
К слову, известный украинский синоптик Наталья Диденко сообщила ранее, что сильный ветер несет в Украину холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом.
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В зоне фронта выпадет снег, мокрый снег, а также будут наблюдаться вьюги. Хуже всего придется западным регионам, в дальнейшем непогода разойдется по всей стране, только на Юге прояснений будет больше, чем осадков.
"В Карпатах, на высокогорье, ветер гораздо сильнее! Осторожно!!!", - предупредила синоптик.
В Киеве во вторник, 18 января, температура воздуха ночью будет в пределах -4...-6, днем ожидается -3...-5. Ночью синоптики обещают снег, а днем мокрый снег.
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