В Киеве в декабре среднемесячная температура была почти на 6°С ниже, чем в ноябре.

Как рассказали в «Киевтеплоэнерго», из-за такого снижения температуры в декабре потребление тепла домами увеличилось на 16%.

Кроме того, стоимость отопления составила 26,8 грн/м2, тогда как в ноябре-22,6 грн/м2.

Тепловики отметили, что объемы потребления тепловой энергии домами зависят не только от температуры воздуха, но и от энергоэффективности дома.

К слову, в Киеве была зафиксирована максимальная скорость ветра, равная 83 км/ч.

Этот показатель на 3 м/с превысил предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 14 января в Киеве была зафиксирована максимальная скорость ветра в 23 м/с, равная 83 км/ч.

Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице пока не побит. Наиболее ветрено в Киеве было 20 марта 1881, тогда порывы достигали 25 м/с.

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