Как рассказали в «Киевтеплоэнерго», из-за такого снижения температуры в декабре потребление тепла домами увеличилось на 16%.
Кроме того, стоимость отопления составила 26,8 грн/м2, тогда как в ноябре-22,6 грн/м2.
Тепловики отметили, что объемы потребления тепловой энергии домами зависят не только от температуры воздуха, но и от энергоэффективности дома.
К слову, в Киеве была зафиксирована максимальная скорость ветра, равная 83 км/ч.
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Этот показатель на 3 м/с превысил предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 14 января в Киеве была зафиксирована максимальная скорость ветра в 23 м/с, равная 83 км/ч.
Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице пока не побит. Наиболее ветрено в Киеве было 20 марта 1881, тогда порывы достигали 25 м/с.
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