Фотографы запечатлели, как выглядел Киев 63 года назад - на фото, снятом с высоты птичьего полета можно увидеть самые красивые уголки столицы.

Снимок был опубликован на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На уникальном снимке, сделанном с высоты птичьего полета, можно посмотреть, как выглядела эта местность 63 года назад.

"Панорама центральной части города", – говорится в подписи к архивному снимку.

Так на фото оказались улица Крещатик, часть исторической местности "Липки", Центральный универмаг, Октябрьский дворец, а также здание Кабинета министров Украины. В 1959 году в центре Киева самым высоким зданием был жилой дом, расположенный по улице Крещатик, 25. В нем находились кинотеатр и самый большой, на тот момент, магазин готовой одежды.

Пользователям сети понравился этот снимок - многие отмечали, что тогда Киев выглядел более красивым: "Гармоничный, в основном целостный ансамбль - весь район в радиусе пары километров от его ядра, Крещатика. Не вблизи, конечно, не в деталях целостный, но и на том спасибо тогдашним застройщикам", "Сколько сквериков было, очень мило".

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