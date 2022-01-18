Так, сегодня, 18 января, температура воздуха в столице будет колебаться от 4 до 6 градусов мороза ночью и от 2 до 4 градусов мороза днем.
В Киеве ожидаются сильные порывы северо-западного ветра со скоростью 7-12 м/с, сообщает пресс-служба Укргидромецентра.
Днем прогнозируются осадки в виде снега.
К слову, в Киеве была зафиксирована максимальная скорость ветра, равная 83 км/ч.
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Этот показатель на 3 м/с превысил предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 14 января в Киеве была зафиксирована максимальная скорость ветра в 23 м/с, равная 83 км/ч.
Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице пока не побит. Наиболее ветрено в Киеве было 20 марта 1881, тогда порывы достигали 25 м/с.
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