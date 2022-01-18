Об этом говорится в выпуске ТСН. Все отравившиеся присутствовали на корпоративе в ресторане горнолыжного курорта "Мигово" (расположен у вершин буковинских Карпат Кичера и Стожок). Медицинская помощь понадобилось 16 туристам.

Отдыхающие приехали в горную деревню из Киева. У всех после ужина поднялась высокая температура и была интоксикация. Двоих пострадавших доставили в больницу, но от госпитализации они отказались. Все сейчас лечатся амбулаторно.

В ресторане обследовали работников и взяли образцы на исследование – результаты будут через несколько дней. Было отобрано четыре образца готовых блюд, которые употреблялись в пищу, три пробы воды на микробиологические и вирусологические показатели.

Но уже объявили о многочисленных нарушениях: несоблюдении чистоты в пищеблоке, старом инвентаре и не промаркированных продуктах, некоторые даже без документов.

За нарушение санитарных норм на владельца ресторана составили админпротокол. В настоящее время заведение закрыто на генеральную санитарную уборку.

Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.

Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.