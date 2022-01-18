В Киеве поход в ресторан для двух подруг, одна из которых была с маленькой дочерью, закончился нравственными и физическими травмами.

Об этом рассказала Юлия Чудновец в Facebook. Девушка говорит, что вместе с дочерью и подругой решила посетить ресторан "с претензией на высокую кухню", где ценник на блюдо колеблется в пределах 400-500 грн.

В этот день на улице было мокро, а пол в ресторане оказался не продуманным на такой случай. Сама рассказчица едва не упала дважды, а ее подруга упала и сломала три передних зуба.

В ресторане в ответ на жалобу сказали, что им "очень важна ваша обратная реакция", не предложив даже десерт в качестве компенсации.

Но на этом неприятности не закончились. Маленькая дочь Юлии устала и сдвинула два стула, чтобы лечь. Подошла официантка и попросила, чтобы женщина усадила ребенка на один стул. Но женщина отказалась, пояснив это тем, что в других ресторанах ни разу не просили девочку сесть ровно, потому что она ребенок. Потому официантка решила поговорить напрямую с малой. В результате сотрудница заведения довела девочку до слез.

Интересно, что даже после всего Юлия не планировала писать отрицательный отзыв, но последней каплей стал звонок из ресторана. Девушке вместо извинения предложили посетить ресторан еще раз.

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