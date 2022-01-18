Как стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области, 17 января, в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение.

Рыбаки оказались на льдине, которая оторвалась от берега.

К счастью, с помощью лодки трех рыбаков удалось доставить живыми на берег - их передали медикам.

Ранее сообщалось, что в ГСЧС Украины сообщили об опасности незамерзших водоемов, которые с начала декабря унесли жизни уже десятков человек; спасатели предупредили не выходить на лед, даже если он кажется замерзшим.

Сильные морозы, которые уже несколько дней держатся в Украине, не гарантируют того, что толщина льда достаточна для того, чтобы удержать хотя бы ребенка.

Ранее Politeka писала, что в Днепре грузовик сгорел дотла, водитель находился внутри: кадры трагедии.

Напомним, что трагедией обернулся поиск пропавших детей на Херсонщине, в ГСЧС раскрыли подробности: "Играли на тонком льду".

А еще Politeka сообщала, что на киевской трассе грузовик охватило пламя, повалил густой дым: видео ЧП.