С этого времени родителей призывают оформить новый документ, который должен стать единственным для использования в киевском транспорте.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский, информирует пресс-служба КГГА.

Он рассказал, что проезд в коммунальном транспорте Киева для школьников останется бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карту учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.

В настоящее время почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ. В то же время остальные родители не спешат присоединиться к проекту.

Сделать карту нужно до марта. В противном случае родителям придется платить за детей в общественном транспорте.

Стоит отметить, что бюджетом столицы на 2022 год предусмотрено выделение более 2 млрд грн "Киевпасстрансу" и метрополитену на покрытие расходов, связанных с сохранением стоимости проезда на нынешнем уровне.

Еще 1,5 млрд грн выделено на обеспечение бесплатного проезда льготных категорий киевлян в пассажирском транспорте.

Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.

Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.

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