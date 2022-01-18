Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский, информирует пресс-служба КГГА.
Он рассказал, что проезд в коммунальном транспорте Киева для школьников останется бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карту учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.
В настоящее время почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ. В то же время остальные родители не спешат присоединиться к проекту.
Сделать карту нужно до марта. В противном случае родителям придется платить за детей в общественном транспорте.
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Стоит отметить, что бюджетом столицы на 2022 год предусмотрено выделение более 2 млрд грн "Киевпасстрансу" и метрополитену на покрытие расходов, связанных с сохранением стоимости проезда на нынешнем уровне.
Еще 1,5 млрд грн выделено на обеспечение бесплатного проезда льготных категорий киевлян в пассажирском транспорте.
Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.
Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.
Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.