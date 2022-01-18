В Киеве из окна 15-го этажа многоэтажки выпал ребенок - мальчик погиб на месте.

Как стало известно из сообщения “Вартові еспресо”, трагедия произошла на Русановском бульваре.

"По предварительным данным, в Днепровском районе столицы на Русановском бульваре 2, из окна 15 этажа многоэтажки выпал полуторагодовалый мальчик", – сказано в сообщении.

На место беды оперативно приехали медики, но, к сожалению, травмы ребенка были не совместимы с жизнью. Шансов выжить после падения у мальчика не было.

На место гибели немедленно прибыли правоохранители, которые устанавливают все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге из окна многоэтажки выпрыгнул молодой человек.

Свидетели сразу вызвали "скорую помощь". Когда медики прибыли на место вызова 38-летний местный житель еще был жив.

Однако он получил довольно тяжелые травмы, некоторые из которых оказались не совместимыми с жизнью. Поэтому все усилия врачей были напрасными. Мужчина умер.

Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.

Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.

Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.