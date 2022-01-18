Как стало известно из сообщения “Вартові еспресо”, трагедия произошла на Русановском бульваре.
"По предварительным данным, в Днепровском районе столицы на Русановском бульваре 2, из окна 15 этажа многоэтажки выпал полуторагодовалый мальчик", – сказано в сообщении.
На место беды оперативно приехали медики, но, к сожалению, травмы ребенка были не совместимы с жизнью. Шансов выжить после падения у мальчика не было.
На место гибели немедленно прибыли правоохранители, которые устанавливают все детали инцидента.
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Ранее сообщалось, что в Кривом Роге из окна многоэтажки выпрыгнул молодой человек.
Свидетели сразу вызвали "скорую помощь". Когда медики прибыли на место вызова 38-летний местный житель еще был жив.
Однако он получил довольно тяжелые травмы, некоторые из которых оказались не совместимыми с жизнью. Поэтому все усилия врачей были напрасными. Мужчина умер.
Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.
Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.
Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.