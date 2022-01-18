Об этом говорится в сюжете ТСН. По словам врачей, крохе еще даже не было суток, когда ее нашли. К счастью, осмотр показал, что ребенок здоров.
Медики рассказали, что вероятная мать завернула девочку в грязные пеленки. Кроме того, ребенок даже не был отсоединен от пуповины. Рост ребенка – 55 сантиметров, а вес 3 850 граммов.
"Она была в старых, грязных пеленках и даже не была отсоединена от плаценты", – рассказали врачи.
Сейчас за брошенной новорожденной наблюдают в отделении интенсивной терапии. Ведь врачи не знают, в каких условиях она появилась на свет.
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Врачи пока называют ребенка Юлей — так зовут и медсестру, которая кормит младенца. Юля проведет в Киевском центре перинатальной и репродуктивной медицины несколько дней.
Этот ребенок уже пятый, которого положили в это "окно жизни" за последние три года. Как показывает статистика, роженицы за этими малышами в роддом не возвращаются.
Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.
Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.
Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.