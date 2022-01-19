В среду, 19 января, в Соломенском районе столицы произошел пожар в бытовке - внутри оказались люди, к сожалению, спасти всех не удалось.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook. Вызов спасателям поступил в 3.56 с улицы Западной, 4. Люди сообщили, что там горит бытовая комната.

На место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что огонь охватил небольшую площадь, размером 3х5 м.

Во время тушения возгорания бойцы обнаружили тело. Они установили, что это была женщина 1980 года рождения. Кроме того, спасатели передали врачам мужчину 1970 года рождения с предварительным диагнозом - ожоги головы и верхних конечностей. Его госпитализировали в ожоговый центр.

На место происшествия были привлечены 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства трагического случая устанавливаются правоохранительными органами.

Пожары возникают, как правило, в результате небрежного, халатного обращения с огнем (курение, применение открытых источников огня и т. д.), из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования.

Напомним, что пожар в Киеве привел к трагедии, спасатели не успели.

Как сообщала Politeka, пожар под Киевом охватил огромную территорию, слетелись десятки спасателей.

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