На территории украинской столицы в одном из маршрутных такси произошел скандал водителя и пассажирки из-за русского языка, о чем сообщили многие Телеграм-каналы.

Маршрутчик попросил отсесть девушку, которая громко записывала голосовые сообщения на русском языке. Об этом стало известно из сообщения на Telegram-канале "Типичный Киев".

Скандал начался с того, что пассажирка маршрутного такси села рядом с водителем и начала громко записывать русскоязычные сообщения. Услышав это, водитель сделал девушке замечание и попросил ее сесть назад. Аргументировал это мужчина тем, что она разговаривает на "неприемлемом и неприятном для него русском языке".

Другие пассажиры маршрутки за водителя не вступились, однако девушка поддержку получила от одного из пассажиров. Отстаивая противоположные мнения, мужчины изрядно поссорились, но до драки не дошло.

Пассажир кричал, что девушка имеет право разговаривать на русском, а водителя нужно проучить физически. Кроме того, мужчина аргументировал свою позицию тем, что водителю якобы платят за проезд немалые деньги.

Маршрутчик на это ответил, что "купить его за 10 гривен" не получится, а он не должен слушать какую-то лишнюю информацию от пассажиров, тем более на русском языке.

Поступок водителя всколыхнул украинцев, в сети мнение людей разделилось: кто-то его поддерживал, а кто-то порицал.

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