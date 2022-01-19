В Деснянском районе Киева во вторник, 18 января, водитель Skoda на скорости не справился с управлением автомобиля и въехал в опору рекламного щита.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Сила удара была таковой, что обломки машины разбросало на несколько десятков метров.

Водитель на Skoda направлялся в сторону столицы. На Броварском шоссе авто наехало на бордюр, после чего его занесло на разграничительный газон. Через несколько сотен метров машина влетела в столб с рекламным бигбордом.

Из-за сильного удара автомобиль превратился в груду металла. Ошметки авто попали в автомобиль, который ехал по встречной полосе.

Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. То, что он выжил - настоящее чудо. Согласно медицинскому освидетельствованию, владелец легковушки был трезв.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы. Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

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