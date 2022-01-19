Свое название местность Пуща-Водица получила от слова "пуща", то есть густой, непроходимый лес, и уже не существующей небольшой реки Водицы.

Архивные фото местности были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На снимках можно увидеть, как выглядела Пуща-Водица в середине ХХ века.

"Старые фото Пущи. Вероятно, 1950-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как отдыхали киевляне около 70 лет назад. В частности, желающие могли пройтись в тени вековых сосен или покататься на лодках на местном водоеме, где можно было посмотреть на сказочную природу.

Пуща-Водица – историческая местность и климатический курорт, расположенный в северо-западной части Киева. Название Пуща-Водица является комбинацией слова "пуща", то есть густой лес, и наименования реки Водица. Еще в 11 столетии эта местность была местом княжеской охоты.

Многих писателей, художников и исторических личностей привлекала красота Пуща-Водицы. В свое время здесь побывали Петр I, Екатерина II, Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Лев Толстой и Леся Украинка.

Благодаря трамвайной линии эта локация стала любимым местом отдыха жителей столицы, особенно после Второй мировой войны.

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