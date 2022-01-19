Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области. Серьезное автопроисшествие произошло в направлении Житомира на 57 км популярной украинской автодороги Киев – Чоп.
По предвадительной информации, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением транспортного средства и влетел в дорожное ограждение.
Кроме водителя, в салоне автомобиля находился 5-летний ребенок. Водителя и ребенка срочно госпитализировали в местную больницу.
На трассе возможно ограничение движения. Водителей призвали, с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать маршруты.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
Не стало звезды "Моей прекрасной няни": "Создал десятки ярких образов в кино и театре"
Поезд столкнулся с фурой на переезде: кадры с места происшествия
"Мастер Шеф. Битва сезонов", Мартыновская в новом образе приворожила Эктора: "Не мог оторвать взгляд..."
Найдено тело 11-летнего Максима через пять месяцев поисков: держали в подвале
Пользователи сети разозлились из-за поведения пьяного водителя, который взял с собой ребенка: "С ребенком ехать бухим за рулем?!?! Не могу подобрать слов, как его после этого назвать. Извините, но после такого, его лишить водительского удостоверения пожизненно и без права пересдачи", "Его нужно наказать по всей строгости".
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.