В Киевской области возле Макарова пьяный водитель на Opel Vectra влетел в отбойник, в салоне этого автомобиля находился 5-летний ребенок.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области. Серьезное автопроисшествие произошло в направлении Житомира на 57 км популярной украинской автодороги Киев – Чоп.

По предвадительной информации, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением транспортного средства и влетел в дорожное ограждение.



Кроме водителя, в салоне автомобиля находился 5-летний ребенок. Водителя и ребенка срочно госпитализировали в местную больницу.

На трассе возможно ограничение движения. Водителей призвали, с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать маршруты.

Пользователи сети разозлились из-за поведения пьяного водителя, который взял с собой ребенка: "С ребенком ехать бухим за рулем?!?! Не могу подобрать слов, как его после этого назвать. Извините, но после такого, его лишить водительского удостоверения пожизненно и без права пересдачи", "Его нужно наказать по всей строгости".

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.