Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранс в Telegram. В "Киевпасстрансе" заявили, что это связано с переустройством контактной сети троллейбуса по бульв. Дружбы Народов – Лыбидская площадь.

транспорт, общественный транспорт, вокзал

Движение маршрутов будет организовано:

Маршрут №42: от ул. Дегтяревской к Демеевской площади. Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

  • от ст. м. «Лыбидская»: 23:38, 23:55;
  • от ул. Дегтяревская: 22:55, 23:10.

Маршрут №43: от Кибернетического центра до ст. м. «Лыбидская». Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

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  • от Кибернетического центра: 21:30; 22:15;
  • от Дарницкой площади: 22:40, 23:20.

транспорт, общественный транспорт, вокзал

Маршрут № 91Н:

  • от ул. Милославской до Дарницкой площади;
  • от Железнодорожного вокзала «Центральный» до Лыбидской площади.

Маршрут №38. Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

  • от ст. м. «Выдубичи»: 22:25, 22:40;
  • от Национального музея истории Украины во второй мировой войне: 22:53, 23:08.
  • от ст. м. «Выдубичи» к Печерскому мосту: 23:25, 23:40

В службе отмечают, что в 05:00 движение будет возобновлено.

Напомним, что в Киеве для школьников проезд останется бесплатным лишь с новым документом.

Как сообщала Politeka, поход в ресторан закончился для киевлянки выбитыми зубами.

Также Politeka писала, что в Киеве ветер сорвал 50-килограммовый крест с Софийского собора, видео.