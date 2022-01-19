В Киеве в ночь на 20 января будут изменены маршруты общественного транспорта, а также сокращен режим работы троллейбусного маршрута № 38.

Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранс в Telegram. В "Киевпасстрансе" заявили, что это связано с переустройством контактной сети троллейбуса по бульв. Дружбы Народов – Лыбидская площадь.



Движение маршрутов будет организовано:

Маршрут №42: от ул. Дегтяревской к Демеевской площади. Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от ст. м. «Лыбидская»: 23:38, 23:55;

от ул. Дегтяревская: 22:55, 23:10.

Маршрут №43: от Кибернетического центра до ст. м. «Лыбидская». Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от Кибернетического центра: 21:30; 22:15;

от Дарницкой площади: 22:40, 23:20.

Маршрут № 91Н:

от ул. Милославской до Дарницкой площади;

от Железнодорожного вокзала «Центральный» до Лыбидской площади.

Маршрут №38. Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от ст. м. «Выдубичи»: 22:25, 22:40;

от Национального музея истории Украины во второй мировой войне: 22:53, 23:08.

от ст. м. «Выдубичи» к Печерскому мосту: 23:25, 23:40

В службе отмечают, что в 05:00 движение будет возобновлено.

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