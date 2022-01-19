Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранс в Telegram. В "Киевпасстрансе" заявили, что это связано с переустройством контактной сети троллейбуса по бульв. Дружбы Народов – Лыбидская площадь.
Движение маршрутов будет организовано:
Маршрут №42: от ул. Дегтяревской к Демеевской площади. Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:
- от ст. м. «Лыбидская»: 23:38, 23:55;
- от ул. Дегтяревская: 22:55, 23:10.
Маршрут №43: от Кибернетического центра до ст. м. «Лыбидская». Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:
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- от Кибернетического центра: 21:30; 22:15;
- от Дарницкой площади: 22:40, 23:20.
Маршрут № 91Н:
- от ул. Милославской до Дарницкой площади;
- от Железнодорожного вокзала «Центральный» до Лыбидской площади.
Маршрут №38. Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:
- от ст. м. «Выдубичи»: 22:25, 22:40;
- от Национального музея истории Украины во второй мировой войне: 22:53, 23:08.
- от ст. м. «Выдубичи» к Печерскому мосту: 23:25, 23:40
В службе отмечают, что в 05:00 движение будет возобновлено.
Напомним, что в Киеве для школьников проезд останется бесплатным лишь с новым документом.
Как сообщала Politeka, поход в ресторан закончился для киевлянки выбитыми зубами.
Также Politeka писала, что в Киеве ветер сорвал 50-килограммовый крест с Софийского собора, видео.