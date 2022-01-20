Как сообщает портал wisemeteo.com, весной 2022 года будет 37 дней с температурой выше +10 градусов и 43 дня, когда столбики термометров опустятся ниже +8 градусов.
Март 2022 года в Киеве будет типичным весенним холодным месяцем:
Средняя температура воздуха ожидается на уровне +2°С, что ниже исторической отметки за последние 10 лет на 1 градус. До 6 марта температура будет колебаться от -7°C до 0°C, постепенно достигая +4°C. Обильных осадков в марте не ожидается.
Апрель 2022 года в Киеве будет холодным и сырым:
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
В больнице произошла трагедия с известным музыкантом: его сердце остановилось в 39 лет
"Холостяк" Добрынин и Квиткова пожаловались на свои тяжелые будни на Сейшелах: "За три дня ни разу..."
"Прости, Дим, но уже можно рассказывать": Харлан выдала, что Дикусар скрывал на "Танцях з зірками"
Не стало звезды "Моей прекрасной няни": "Создал десятки ярких образов в кино и театре"
По данным ресурса, средняя температура апреля ожидается около +8°C. К концу месяца возможно повышение средней температуры до +9°С. В апреле ожидается несколько дней с осадками.
Май 2022 года в Киеве будет в основном классическим теплым:
Средняя температура мая 2022 года составляет +13 градусов. Самым теплым днем месяца будет 29 мая с температурой +22 градуса, самым холодным днем будет 3 мая со среднесуточной температурой около +4.
Осадки в мае будут умеренными. Синоптик прогнозирует шесть дней с осадками, в основном в период с 17 по 22 мая.
Напомним, погода с начала недели испытает украинцев, синоптики предупредили об опасности: каким областям не повезет.
Как сообщала Politeka,стихия готовит новый удар по Украине, предупреждение спасателей.
Также Politeka писала, что вслед за мокрым снегом в Украину ворвутся морозы, зима продолжит атаку.