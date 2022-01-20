По сравнению с прошлым годом весна в столице будет менее сухой и более холодной, а средняя температура воздуха составит около восьми градусов тепла.

Как сообщает портал wisemeteo.com, весной 2022 года будет 37 дней с температурой выше +10 градусов и 43 дня, когда столбики термометров опустятся ниже +8 градусов.

Март 2022 года в Киеве будет типичным весенним холодным месяцем:

Средняя температура воздуха ожидается на уровне +2°С, что ниже исторической отметки за последние 10 лет на 1 градус. До 6 марта температура будет колебаться от -7°C до 0°C, постепенно достигая +4°C. Обильных осадков в марте не ожидается.

Апрель 2022 года в Киеве будет холодным и сырым:

По данным ресурса, средняя температура апреля ожидается около +8°C. К концу месяца возможно повышение средней температуры до +9°С. В апреле ожидается несколько дней с осадками.

Май 2022 года в Киеве будет в основном классическим теплым:

Средняя температура мая 2022 года составляет +13 градусов. Самым теплым днем месяца будет 29 мая с температурой +22 градуса, самым холодным днем будет 3 мая со среднесуточной температурой около +4.

Осадки в мае будут умеренными. Синоптик прогнозирует шесть дней с осадками, в основном в период с 17 по 22 мая.

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