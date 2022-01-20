В Дарницком районе Киева задержали мужчину, который в день работал таксистом, а ночью подрабатывал воровством - он воровал катализаторы с припаркованных автомобилей.

Об этом сообщает Киев Оперативный. Гражданин Туркменистана, 1995 года рождения, ночью воровал катализаторы с припаркованных автомобилей, ведь хотел заработать больше. Делал он это не в первый раз, ведь в полицию раньше обращались владельцы авто, у которых пропадали катализаторы.

Правоохранители задержали его "на горячем" при попытке совершить кражу. Позже выяснилось, только за одну ночь это была его вторая "жертва".

"С первой, также Mitsubishi, которая была припаркована на Чорновола, 20/2, ему удалось срезать и украсть катализатор", - говорится в сообщении. Полиция подозревает иностранца в других аналогичных преступлениях в Киеве.

Уголовная ответственность за кражу прописана в статье 185 Уголовного кодекса. Так, тайное хищение чужого имущества (кража) наказывается штрафом от 17 000 до 51 000 грн, или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

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