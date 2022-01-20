С четверга, 20 января, расширят маршруты для поездок по столице - киевляне смогут пользоваться несколькими новыми автобусными маршрутами.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса". С сегодняшнего дня в столице начнут работать маршруты №22, 36, 50. Вместе с тем маршрутные такси №220 и 500 прекратят работу с 20 января.

Маршрутки будут двигаться по следующим направлениям:

– автобус № 22 «Улица Тростянецкая – улица Медовая» по следующей схеме: улица Тростянецкая – улица Архитектора Вербицкого – улица Декабристов (в обратном направлении – улица Ревуцкого) – проспект Николая Бажана – Южный мост – улица Саперно-Слободская – проспект Науки – Дем – проспект Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – улица Святослава Храброго (Народного Ополчения).

Трасса автобусного маршрута №22 полностью дублирует схему маршрутного такси №220.

– автобус № 36 «Улица Сырецкая – станция метро «Дорогожичи» по следующей схеме: улица Кирилловская – Сахарный переулок – улица Сырецкая – улица Ольжича – улица Елены Телиги – улица Юрия Ильенко, в обратном направлении – улица Оранжерейна – улица Дороги – улица Ольжича – улица Сырецкая – улица Кирилловская;

– автобус № 50 «Улица Северная – железнодорожный вокзал Центральный» по следующей схеме: улица Северная – проспект Героев Сталинграда – улица Героев Днепра – Оболонский проспект – проспект Степана Бандеры – улица Елены Телиги – улица Юрия Ильенко – улица Сечевых Стрель Черновола – проспект Победы – улица Старовокзальная – улица Жилянская – улица Симона Петлюры – Вокзальная площадь.

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