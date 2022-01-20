Под Киевом ищут мужчину, который уехал на работу в Ирпень и не вернулся домой, сообщает киевлянка Людмила.
Она сообщила, что пропал Василенко Виталий.
Мужчина 5 января выехал из села Студеники в Ирпень на работу и до сих пор на связь он не выходит.
Виталий был одет в черную куртку, джинсы и шапку. При себе имел паспорт и рюкзак.
Людмила добавила, что его телефон сдали в ломбард на Борщаговке.
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"Только прочитала комментарий на одном форуме, что телефон мужчины сдали в ломбард на Борщаговке" , - сообщила Людмила.
Ранее сообщалось, что В Киевской области спасли от гибели бабушку, которая ушла из дома и едва не замерзла.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, дочь старушки рассказала сотрудникам полиции, что ее мать ушла в неизвестном направлении и не вернулась домой.
Полицейские нашли пожилую женщину за 30 минут поисков. 83-летняя женщина лежала в поле без верхней одежды.
Сотрудники полиции отнесли женщину домой и вызвали медиков.
По предварительным данным, пенсионерка проживает сама и неоднократно болела.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.
Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.