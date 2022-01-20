В Киевской области уже две недели не могут найти мужчину - как выглядит пропавший и что известно.

Под Киевом ищут мужчину, который уехал на работу в Ирпень и не вернулся домой, сообщает киевлянка Людмила.

Она сообщила, что пропал Василенко Виталий.

Мужчина 5 января выехал из села Студеники в Ирпень на работу и до сих пор на связь он не выходит.

Виталий был одет в черную куртку, джинсы и шапку. При себе имел паспорт и рюкзак.

Людмила добавила, что его телефон сдали в ломбард на Борщаговке.

"Только прочитала комментарий на одном форуме, что телефон мужчины сдали в ломбард на Борщаговке" , - сообщила Людмила.

Ранее сообщалось, что В Киевской области спасли от гибели бабушку, которая ушла из дома и едва не замерзла.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, дочь старушки рассказала сотрудникам полиции, что ее мать ушла в неизвестном направлении и не вернулась домой.

Полицейские нашли пожилую женщину за 30 минут поисков. 83-летняя женщина лежала в поле без верхней одежды.

Сотрудники полиции отнесли женщину домой и вызвали медиков.

По предварительным данным, пенсионерка проживает сама и неоднократно болела.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.