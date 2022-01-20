На Крещение в Киеве купальщики начали драться в то время, когда священник читал молитву.

Так, парни нчали выяснять отношения прямо у проруби, где окунались верующие.

Конфликт произошел на глазах у киевлян и священника, который в этот момент читал молитву, сообщает канал “Великий Київ”.

"На Оболонской набережной во время купания на Крещение произошла драка. Что не поделили между собой мужчины, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Драку пришлось разнимать полиции и спасателям.

Ранее сообщалось, что трагический случай произошел в селе Крушинка Фастовского района Киевской области.

На месте работали сотрудники ГСЧС и полицейские. Согласно информации пресс-службы ГУНП, 52-летний мужчина, местный житель, нырнул в ледяную воду праздничной купели и уже не вырырнул.

Тело мужчины обнаружили водолазы около 16 часов. После установления всех обстоятельств правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

В Сети появились кадры поисков утонувшего.

Тем временем, в ГУНП еще раз напомнили гражданам о важности соблюдения правил поведения на воде и призвали не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, люди провалились под лед на Днепропетровщине: спасатели сделали все возможное.

Как сообщала Politeka, трагедией обернулся поиск пропавших детей на Херсонщине, в ГСЧС раскрыли подробности: "Играли на тонком льду".

Также Politeka писала, что находился в воде около получаса: несчастье случилось с харьковчанином на реке.