Так, парни нчали выяснять отношения прямо у проруби, где окунались верующие.
Конфликт произошел на глазах у киевлян и священника, который в этот момент читал молитву, сообщает канал “Великий Київ”.
"На Оболонской набережной во время купания на Крещение произошла драка. Что не поделили между собой мужчины, пока неизвестно", - говорится в сообщении.
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Драку пришлось разнимать полиции и спасателям.
Ранее сообщалось, что трагический случай произошел в селе Крушинка Фастовского района Киевской области.
На месте работали сотрудники ГСЧС и полицейские. Согласно информации пресс-службы ГУНП, 52-летний мужчина, местный житель, нырнул в ледяную воду праздничной купели и уже не вырырнул.
Тело мужчины обнаружили водолазы около 16 часов. После установления всех обстоятельств правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
В Сети появились кадры поисков утонувшего.
Тем временем, в ГУНП еще раз напомнили гражданам о важности соблюдения правил поведения на воде и призвали не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, люди провалились под лед на Днепропетровщине: спасатели сделали все возможное.
Как сообщала Politeka, трагедией обернулся поиск пропавших детей на Херсонщине, в ГСЧС раскрыли подробности: "Играли на тонком льду".
Также Politeka писала, что находился в воде около получаса: несчастье случилось с харьковчанином на реке.