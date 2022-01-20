Об этом сообщает отдел полиции №1 (г. Васильков) Обуховского районного управления. На поиски несовершеннолетнего ориентированы все наряды Обуховского районного управления полиции.
Парень был одет в темно-бордовую куртку, темные спортивные штаны, светло-серую кофту с капюшоном и черную шапку. Обут был в кроссовки черного цвета. При себе имел черный спортивный рюкзак.
У пропавшего мальчика лицо овальное, глаза голубые, волосы короткие темные. На правой ноге носит протез. Его рост около 175 см, а на вид ему 16 лет.
При получении любой информации о возможном местонахождении парня в полиции призвали звонить по телефону спецлинии "102".
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Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, полиция Херсона разыскивает несовершеннолетнего Максима Липецкого - полиция объявила его в розыск и просит помощи в поисках простых украинцев.
Также Politeka писала, опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.